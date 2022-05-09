Пожарные локализовали возгорание в поселке Богандинском Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар в поселке Богандинский (Тюменская область), где горели огороды и старое кладбище, локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Пожар в поселке Богандинский локализован. На месте продолжают работу семь единиц техники и 26 человек личного состава, а также 63 добровольца. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также для тушения пожара был привлечен пожарный поезд, с помощью которого проводились работы по поливке тлеющей травы вдоль железнодорожной дороги на территории населенного пункта. В ходе пожара пострадал один жилой дом и четыре строения. Для эвакуированных жителей был открыт пункт временного размещения на территории одной из школ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор призвал жителей и гостей Тюмени не сжигать мусор и траву в ветреную погоду. Также на территории Тюменской области 15 апреля введен противопожарный режим.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области