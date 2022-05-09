09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Пожар, из-за которого эвакуировали тюменский поселок, локализован. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали возгорание в поселке Богандинском Фото:

Пожар в поселке Богандинский (Тюменская область), где горели огороды и старое кладбище, локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Пожар в поселке Богандинский локализован. На месте продолжают работу семь единиц техники и 26 человек личного состава, а также 63 добровольца. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также для тушения пожара был привлечен пожарный поезд, с помощью которого проводились работы по поливке тлеющей травы вдоль железнодорожной дороги на территории населенного пункта. В ходе пожара пострадал один жилой дом и четыре строения. Для эвакуированных жителей был открыт пункт временного размещения на территории одной из школ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор призвал жителей и гостей Тюмени не сжигать мусор и траву в ветреную погоду. Также на территории Тюменской области 15 апреля введен противопожарный режим.

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Пожар в поселке Богандинский (Тюменская область), где горели огороды и старое кладбище, локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. «Пожар в поселке Богандинский локализован. На месте продолжают работу семь единиц техники и 26 человек личного состава, а также 63 добровольца. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — сообщает пресс-служба ведомства. Также для тушения пожара был привлечен пожарный поезд, с помощью которого проводились работы по поливке тлеющей травы вдоль железнодорожной дороги на территории населенного пункта. В ходе пожара пострадал один жилой дом и четыре строения. Для эвакуированных жителей был открыт пункт временного размещения на территории одной из школ. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор призвал жителей и гостей Тюмени не сжигать мусор и траву в ветреную погоду. Также на территории Тюменской области 15 апреля введен противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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