В Свердловской области горят леса и поля сухой травы
новость из сюжетаЛесные пожары в России
Трассу из Екатеринбурга в Полевской перекрыли из-за возгорания вдоль дороги. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу советуют искать пути объезда.
«На Полевском тракте, на повороте на нефтебазу — возгорание полей, на месте работают сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители ищите пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в поселке под Екатеринбургом горят жилые постройки. По данным МЧС, пожар разгорелся на площади 500 кв. м.
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