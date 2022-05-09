09 мая 2022

Трассу под Екатеринбургом перекрыли из-за пожаров. Видео

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, дым от пожара, пожар на волчихе
В Свердловской области горят леса и поля сухой травы Фото:
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Трассу из Екатеринбурга в Полевской перекрыли из-за возгорания вдоль дороги. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу советуют искать пути объезда.

«На Полевском тракте, на повороте на нефтебазу — возгорание полей, на месте работают сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители ищите пути объезда», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в поселке под Екатеринбургом горят жилые постройки. По данным МЧС, пожар разгорелся на площади 500 кв. м.

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Трассу из Екатеринбурга в Полевской перекрыли из-за возгорания вдоль дороги. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу советуют искать пути объезда. «На Полевском тракте, на повороте на нефтебазу — возгорание полей, на месте работают сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители ищите пути объезда», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в поселке под Екатеринбургом горят жилые постройки. По данным МЧС, пожар разгорелся на площади 500 кв. м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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