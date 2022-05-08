Президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах

09 мая 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Бибилов набрал 37% голосов, кандидат от оппозиции Гаглоев — 59% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов признал свое поражение во втором туре президентских выборов. С наибольшим числом голосов лидирует кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. «Для меня выбор народа не подлежит какому-то сомнению, и я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда. Считаю, что выборы состоялись. Результаты вы все знаете. Я желаю [Алану Гаглоеву] успешной работы во благо народа республики Южной Осетии и очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Бибилов во время пресс-конференции. Информацию передает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Согласно данным ЦИК республики, после обработки 18% Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов). Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов признал свое поражение во втором туре президентских выборов. С наибольшим числом голосов лидирует кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. «Для меня выбор народа не подлежит какому-то сомнению, и я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда. Считаю, что выборы состоялись. Результаты вы все знаете. Я желаю [Алану Гаглоеву] успешной работы во благо народа республики Южной Осетии и очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Бибилов во время пресс-конференции. Информацию передает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Согласно данным ЦИК республики, после обработки 18% Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов). Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу.