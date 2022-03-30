В Южной Осетии назвали дату референдума о вхождении в состав РФ

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева.
«После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры.
Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева. «После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.