30 марта 2022

В Южной Осетии назвали дату референдума о вхождении в состав РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, флаг россии
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пройдет сразу после выборов президента республики Фото:

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева.

«После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры.

Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.

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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева. «После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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