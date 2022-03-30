В Южной Осетии назвали дату референдума о вхождении в состав РФ

31 марта 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пройдет сразу после выборов президента республики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева. «После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева. «После выборов точно (президентские выборы в Южной Осетии намечены на 10 апреля — прим. URA.RU)», — рассказала Дина Гассиева РИА «Новости». Она добавила, что тогда должны завершиться все необходимые юридические процедуры. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Также о возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.