Лавров обвинил Борреля в воровстве

Сергей Лавров заявил, что ЕС потерял внешнеполитический курс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает воровством предложение главы Евродипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджид Теббун.

«Можно даже сказать воровство. Которое даже не пытаются скрыть. Это для Запада уже становится чем-то вроде привычки. Вот заморозили в Америке деньги, которые принадлежат Афганскому центральному банку, хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий 20-летнего пребывания стран НАТО, а хотят их пустить на некие другие цели», — высказался Лавров, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» МИД РФ. Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу Борреля. Глава МИД РФ считает, что Евросоюз потерял внешнеполитический курс и полностью ориентируется на США.

Лавров прибыл в Алжир во вторник и встретился с президентом страны, пишет RT. Также ожидается, что он поговорит с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой.

Ранее Боррель заявил, что странам Евросоюза нужно передать Украине изъятые замороженные валютные резервы РФ. Он считает, что Украине нужно помочь восстановиться после спецоперации. Страны Евросоюза совместно с США, Канадой и Великобританией заморозили активы Центробанка РФ из-за спецоперации на Украине.