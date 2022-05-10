Иммунолог Викулов: какие инфекции атакуют россиян летом

Чаще всего летом россияне подвержены кишечным инфекциям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Об этом URA.RU рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Существует несколько десятков кишечных инфекций, у которых огромное количество различий. Есть кишечные инфекции с поражением печени, это вирусный гепатит А. Есть кишечные инфекции с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, соответственно, проявления бывают разные в виде диарейного синдрома, симптомов интоксикации, обезвоживания. Вся эта симптоматика приводит к тому, что человек нуждается в правильном лечении, потому что он теряет жидкость, электролиты», — сказал Георгий Викулов.

Инфекционист объяснил, что соблюдение нескольких правил позволит избежать подобных проблем со здоровьем. «Мытье рук, термическая обработка пищи, правильное приготовление пищи, использование фильтрованной чистой воды для питья. Приготовление напитков, коктейлей не из сырой воды, которую можно получить даже в ресторане или кафе. Самостоятельно использовать чистую воду. Использование бактерицидных салфеток, мытье рук после посещения туалетных комнат, перед каждым приемом пищи», — добавил он.

Отдельным пунктом собеседник агентства отметил купание в городских фонтанах. «Профилактикой является исключение купания в фонтанах. Это очень важный момент, потому что многие люди купаются в фонтанах, и это является причиной заражения, в частности кампилобактериозом (острое инфекционное зоонозное заболевание с синдромом общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта)», — заключил иммунолог.

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