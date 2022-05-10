Белоруссия развернула войска на границе с Украиной

10 мая 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

В Белоруссии заявили о наращивании военного присутствия НАТО у своих границ Фото: Анна Майорова © URA.RU Белоруссия отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Минобороны страны генерал-майор Виктор Гулевич. «Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — сообщается в telegram-канале Минобороны Белоруссии. Также сообщается, что США и их союзники наращивают военное присутствие у границ Белоруссии. За последние полгода группировка увеличилась вдвоем. Увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии указывают на нарастающую угрозу, отметили в министерстве. Также сообщается о проведении учений в Европе на территории стран, граничащих с Белоруссией. Характер учений «не свидетельствует об их миролюбивой направленности», заявили в Минобороны. Руководство Польши проявляет активную вовлеченность в ситуацию на Украине, заявлял посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он отметил, что на территории Польши проходят активные учения НАТО и войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. В Польшу прибыли 7 тысяч военных альянса для участия в международных военных учениях Defender Europe и Swift Response. Они будут самыми крупными со времен холодной войны. НАТО также собирается провести учения в Балтийском море, сообщает Пятый канал. Россия проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада активно помогают Украине финансово и поставляют ей вооружение. Вооруженные силы Белоруссии должны предусмотреть любой сценарий развития событий, цитирует «Общественное телевидение России» президента республики Александра Лукашенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Белоруссия отправила войска на границу с Украиной из-за нарастающей угрозы. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных Сил, первый заместитель Минобороны страны генерал-майор Виктор Гулевич. «Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — сообщается в telegram-канале Минобороны Белоруссии. Также сообщается, что США и их союзники наращивают военное присутствие у границ Белоруссии. За последние полгода группировка увеличилась вдвоем. Увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии указывают на нарастающую угрозу, отметили в министерстве. Также сообщается о проведении учений в Европе на территории стран, граничащих с Белоруссией. Характер учений «не свидетельствует об их миролюбивой направленности», заявили в Минобороны. Руководство Польши проявляет активную вовлеченность в ситуацию на Украине, заявлял посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он отметил, что на территории Польши проходят активные учения НАТО и войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. В Польшу прибыли 7 тысяч военных альянса для участия в международных военных учениях Defender Europe и Swift Response. Они будут самыми крупными со времен холодной войны. НАТО также собирается провести учения в Балтийском море, сообщает Пятый канал. Россия проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада активно помогают Украине финансово и поставляют ей вооружение. Вооруженные силы Белоруссии должны предусмотреть любой сценарий развития событий, цитирует «Общественное телевидение России» президента республики Александра Лукашенко.