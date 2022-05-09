Уличный художник Радя анонсировал новые проекты. «Пора вернуться в эфир»

10 мая 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Тимофей Радя написал пост, в котором признал, что его молчание затянулось Фото: Размик Закарян © URA.RU Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя написал у себя в telegram-канале, что ему надоело молчать, поэтому он планирует вернуться в эфир. Он поделился, с чем была связана долгая творческая пауза. «Думаю, пора мне вернуться в эфир. Пауза затянулась, и дело здесь не в том, что мне нечего сказать, напротив! Но есть проблема — не могу писать. […] Я всегда верил в то, что художественный язык важнее: говорить нужно работами. Или, если не можешь сказать о чем-то ясно, то не стоит бояться молчания», — написал Радя. Молчание бывает весомее слов, но художнику хочется делать только сильные тексты. При этом они требуют времени, которого нет. Поэтому, заключает художник, «буду вести эфир как умею». Перед постом он опубликовал свою работу 2014 года. В Москве на одной из стен он выжег на белом фоне текст «Пусть мое молчание услышат». Тимофей Радя — современный российский художник, который работает в области стрит-арта. Живет и работает в Екатеринбурге. Он является автором надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше здания Уральского приборостроительного завода. Радя также традиционно вешает абажуры на фонари на проспекте Ленина в уральской столице после новогодних праздников. Свой пост о том, что пора вернуться в эфир, Радя сопроводил фотографиями стрит-арта 2014-го года Фото: telegram-канал TR Художник решил прервать молчание и делать работы так, как получится Фото: telegram-канал TR Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя написал у себя в telegram-канале, что ему надоело молчать, поэтому он планирует вернуться в эфир. Он поделился, с чем была связана долгая творческая пауза. «Думаю, пора мне вернуться в эфир. Пауза затянулась, и дело здесь не в том, что мне нечего сказать, напротив! Но есть проблема — не могу писать. […] Я всегда верил в то, что художественный язык важнее: говорить нужно работами. Или, если не можешь сказать о чем-то ясно, то не стоит бояться молчания», — написал Радя. Молчание бывает весомее слов, но художнику хочется делать только сильные тексты. При этом они требуют времени, которого нет. Поэтому, заключает художник, «буду вести эфир как умею». Перед постом он опубликовал свою работу 2014 года. В Москве на одной из стен он выжег на белом фоне текст «Пусть мое молчание услышат». Тимофей Радя — современный российский художник, который работает в области стрит-арта. Живет и работает в Екатеринбурге. Он является автором надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше здания Уральского приборостроительного завода. Радя также традиционно вешает абажуры на фонари на проспекте Ленина в уральской столице после новогодних праздников.