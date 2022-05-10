Боррель назвал посредника в переговорах между РФ и Украиной

11 мая 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Лучшим посредником в переговорах между Россией и Украиной может стать ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посредником в переговорах между Россией и Украиной может стать Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», — предположил Боррель в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, он уточнил, что только Украина, РФ и посредник могут определять результат переговоров. Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах он сказал, что «не мы [Евросоюз]. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — подчеркнул глава европейской дипломатии. Он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России». Политик отметил, что «Турция проводит очень хорошую работу там [в ходе переговоров между Россией и Украиной]», так как у страны «хорошие отношения с обеими сторонами», — высказался Боррель. Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Ранее Россия и Украина провели на фоне спецоперации серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. В противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию, заявлял он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Посредником в переговорах между Россией и Украиной может стать Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», — предположил Боррель в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом, он уточнил, что только Украина, РФ и посредник могут определять результат переговоров. Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах он сказал, что «не мы [Евросоюз]. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — подчеркнул глава европейской дипломатии. Он добавил, что «Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России». Политик отметил, что «Турция проводит очень хорошую работу там [в ходе переговоров между Россией и Украиной]», так как у страны «хорошие отношения с обеими сторонами», — высказался Боррель. Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Ранее Россия и Украина провели на фоне спецоперации серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. В противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию, заявлял он.