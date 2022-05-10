В аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

Задержка произошла из -за непогоды Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Челябинска 11 мая задержали несколько рейсов. Дольше всех свой рейс пришлось ждать пассажирам, летящим в Санкт-Петербург. Как пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта, задержки возникли из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Когда самолет летел из Санкт-Петербурга в Челябинск, он сел на запасной аэродром в Уфе из-за метеоусловий. Туман и мокрая взлетно-посадочная полоса не дали возможности пассажирам вовремя вылететь. В данный момент самолет вернулся в аэропорт Челябинска, и готовится к вылету в Санкт-Петербург», — сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту добавили, что помимо рейса до Санкт-Петербурга были задержаны вылеты в Москву, Ереван, Минеральные Воды, Анталью. Время задержки составило от 5 до 40 минут.

Ранее в аэропорту напомнили, что ветераны Великой Отечественной войны имеют право воспользоваться услугами бизнес-залов аэропорта за 1 рубль. Акция действует с 2016 года и является бессрочной.