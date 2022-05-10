10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

В аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
Задержка произошла из -за непогоды Фото:

В аэропорту Челябинска 11 мая задержали несколько рейсов. Дольше всех свой рейс пришлось ждать пассажирам, летящим в Санкт-Петербург. Как пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта, задержки возникли из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Когда самолет летел из Санкт-Петербурга в Челябинск, он сел на запасной аэродром в Уфе из-за метеоусловий. Туман и мокрая взлетно-посадочная полоса не дали возможности пассажирам вовремя вылететь. В данный момент самолет вернулся в аэропорт Челябинска, и готовится к вылету в Санкт-Петербург», — сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту добавили, что помимо рейса до Санкт-Петербурга были задержаны вылеты в Москву, Ереван, Минеральные Воды, Анталью. Время задержки составило от 5 до 40 минут.

Ранее в аэропорту напомнили, что ветераны Великой Отечественной войны имеют право воспользоваться услугами бизнес-залов аэропорта за 1 рубль. Акция действует с 2016 года и является бессрочной.

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В аэропорту Челябинска 11 мая задержали несколько рейсов. Дольше всех свой рейс пришлось ждать пассажирам, летящим в Санкт-Петербург. Как пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта, задержки возникли из-за неблагоприятных метеоусловий. «Когда самолет летел из Санкт-Петербурга в Челябинск, он сел на запасной аэродром в Уфе из-за метеоусловий. Туман и мокрая взлетно-посадочная полоса не дали возможности пассажирам вовремя вылететь. В данный момент самолет вернулся в аэропорт Челябинска, и готовится к вылету в Санкт-Петербург», — сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. В аэропорту добавили, что помимо рейса до Санкт-Петербурга были задержаны вылеты в Москву, Ереван, Минеральные Воды, Анталью. Время задержки составило от 5 до 40 минут. Ранее в аэропорту напомнили, что ветераны Великой Отечественной войны имеют право воспользоваться услугами бизнес-залов аэропорта за 1 рубль. Акция действует с 2016 года и является бессрочной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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