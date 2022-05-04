Ветеранов обслуживают в VIP-залах аэропорта Челябинска за 1 рубль

Для ветеранов тариф на пользование услугами бизнес-залов аэропорта бессрочный и действует круглый год. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) смогут воспользоваться услугами бизнес-залов аэропорта «Курчатов» в Челябинске за 1 рубль. В пресс-службе аэропорта отметили, что такая акция действует с 2016 года, и является бессрочной.

«Воспользоваться всеми преимуществами в залах спецобслуживания ветераны могут за символическую плату в 1 рубль. Чтобы пройти в бизнес-зал, необходимо обратиться к любому агенту службы организации пассажирских перевозок на стойках регистрации в аэровокзале», — сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту перечислили услуги, которые предоставляются пассажирам в бизнес-залах. Туда входит регистрация в индивидуальном порядке, прием и оформление багажа, размещение до вылета в зале повышенной комфортности, безалкогольные напитки и питание, доставка до воздушного судна на отдельном микроавтобусе.

Ранее на время праздничных дней в Челябинской области решили предоставить участникам и инвалидам ВОВ бесплатный проезд в городском транспорте и пригородных маршрутах. В честь 77-й годовщины победы власти региона также выплатят ветеранам по 15 тысяч рублей.