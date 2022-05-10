10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Власти Тюмени расскажут, на что они потратили бюджетные деньги. Чиновникам не хватило миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Чиновники отчитаются о том, как они распорядились бюджетными деньгами Фото:

Жителей Тюмени приглашают посетить публичные слушания, на которых будет рассмотрен проект решения «Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области. Встреча состоится 12 мая.

«Публичные слушания по проекту решения тюменской городской думы „Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год“ состоятся 12 мая по адресу: улица Первомайская, 20. Начало в 18:00, окончание — в 19:30», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.

Заранее ознакомиться с документом, и узнать, куда и какие суммы были потрачены, горожане могут на портале «Официальные документы города Тюмени». Согласно проекту, в прошлом году расходы бюджета составили 36 060 130 рублей, доходы — 35 054 400 рублей. Дефицит городской казны — более миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, какие премии получают сотрудники областных департаментов. Больше всех поощрений заработали работники департамента социального развития.

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Жителей Тюмени приглашают посетить публичные слушания, на которых будет рассмотрен проект решения «Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области. Встреча состоится 12 мая. «Публичные слушания по проекту решения тюменской городской думы „Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год“ состоятся 12 мая по адресу: улица Первомайская, 20. Начало в 18:00, окончание — в 19:30», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени. Заранее ознакомиться с документом, и узнать, куда и какие суммы были потрачены, горожане могут на портале «Официальные документы города Тюмени». Согласно проекту, в прошлом году расходы бюджета составили 36 060 130 рублей, доходы — 35 054 400 рублей. Дефицит городской казны — более миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, какие премии получают сотрудники областных департаментов. Больше всех поощрений заработали работники департамента социального развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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