Чиновники отчитаются о том, как они распорядились бюджетными деньгами Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жителей Тюмени приглашают посетить публичные слушания, на которых будет рассмотрен проект решения «Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области. Встреча состоится 12 мая.

«Публичные слушания по проекту решения тюменской городской думы „Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год“ состоятся 12 мая по адресу: улица Первомайская, 20. Начало в 18:00, окончание — в 19:30», — сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.

Заранее ознакомиться с документом, и узнать, куда и какие суммы были потрачены, горожане могут на портале «Официальные документы города Тюмени». Согласно проекту, в прошлом году расходы бюджета составили 36 060 130 рублей, доходы — 35 054 400 рублей. Дефицит городской казны — более миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, какие премии получают сотрудники областных департаментов. Больше всех поощрений заработали работники департамента социального развития.