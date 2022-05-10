В Челябинске самый бедный депутат за год не заработал ни рубля

Марсель Хазиев оказался самым бедным депутатом Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев оказался самым бедным депутатом города. Как следует из его декларации о доходах, в 2021 году он не заработал ни одного рубля.

Согласно декларации, депутат Хазиев за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года заработал 0,00 рублей. В собственности депутата находится квартира 99,3 кв. метров и земельный участок 1142 кв. метров.

Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля. Она также владеет легковым автомобилем Опель Астра. У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Самым богатым депутатом Центрального райсовета по итогам декларационной кампании стал Кирилл Матвеев. В прошлом году он заработал 159 млн 827 тыс. 865 рублей. Депутат также владеет двумя земельными участками, ему принадлежит 21 нежилое помещение и легковой автомобиль Порше Кайен 2021 года выпуска.

Ранее URA.RU сообщало, что резко обеднел самый состоятельный депутат Челябинска Илья Мительман. Депутат, представляющий Курчатовский районный совет, стал на треть беднее по итогам 2021 года.