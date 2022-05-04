Самый состоятельный депутат Челябинска резко обеднел

Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, представляющий Курчатовский районный совет, стал на треть беднее по итогам 2021 года. Это следует из опубликованных на сайте совета деклараций о доходах.
Как следует из документа, Мительман заработал 222,3 млн рублей, из транспорта за ним числится снегоболотоход Polaris. Также в декларации указаны две квартиры, два жилых дома, несколько земельных участков. У супруги народного избранника имеется также жилье в Израиле.
Заработок Мительмана существенно снизились по сравнению с 2020 годом, когда он отчитался почти о 330 млн рублей дохода. По итогам 2019 года он занимал второе место в списке самых обеспеченных народных избранников областного центра, а первое место занимал Виталий Рыльских с доходом в 220 млн рублей.
Пока декларация Рыльских не опубликована, как и декларации большей части депутатов других районных советов. Что касается самого бедного народного избранника, пока на эту роль претендует также депутат Курчатовского района — Эмиль Гималов. Кроме квартиры, он задекларировал фургон «ГАЗель» и 86 тысяч рублей дохода по итогам 2021 года.
Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, представляющий Курчатовский районный совет, стал на треть беднее по итогам 2021 года. Это следует из опубликованных на сайте совета деклараций о доходах. Как следует из документа, Мительман заработал 222,3 млн рублей, из транспорта за ним числится снегоболотоход Polaris. Также в декларации указаны две квартиры, два жилых дома, несколько земельных участков. У супруги народного избранника имеется также жилье в Израиле. Заработок Мительмана существенно снизились по сравнению с 2020 годом, когда он отчитался почти о 330 млн рублей дохода. По итогам 2019 года он занимал второе место в списке самых обеспеченных народных избранников областного центра, а первое место занимал Виталий Рыльских с доходом в 220 млн рублей. Пока декларация Рыльских не опубликована, как и декларации большей части депутатов других районных советов. Что касается самого бедного народного избранника, пока на эту роль претендует также депутат Курчатовского района — Эмиль Гималов. Кроме квартиры, он задекларировал фургон «ГАЗель» и 86 тысяч рублей дохода по итогам 2021 года.