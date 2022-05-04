Самый состоятельный депутат Челябинска резко обеднел

За год доходы Ильи Мительмана упали больше чем на 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, представляющий Курчатовский районный совет, стал на треть беднее по итогам 2021 года. Это следует из опубликованных на сайте совета деклараций о доходах.

Как следует из документа, Мительман заработал 222,3 млн рублей, из транспорта за ним числится снегоболотоход Polaris. Также в декларации указаны две квартиры, два жилых дома, несколько земельных участков. У супруги народного избранника имеется также жилье в Израиле.

Заработок Мительмана существенно снизились по сравнению с 2020 годом, когда он отчитался почти о 330 млн рублей дохода. По итогам 2019 года он занимал второе место в списке самых обеспеченных народных избранников областного центра, а первое место занимал Виталий Рыльских с доходом в 220 млн рублей.

Пока декларация Рыльских не опубликована, как и декларации большей части депутатов других районных советов. Что касается самого бедного народного избранника, пока на эту роль претендует также депутат Курчатовского района — Эмиль Гималов. Кроме квартиры, он задекларировал фургон «ГАЗель» и 86 тысяч рублей дохода по итогам 2021 года.