В США объяснили, почему Турция не откажется от России

Турция не станет жертвовать дружественными отношениями с РФ, считают в американских СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не станет поддерживать антироссийскую политику Запада из-за тесных торговых связей с РФ, строительства электростанции «Аккую» и туристических потоков. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Роберт Эллис.

«Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции», — написал Эллис. По его мнению, турецкие власти не станут жертвовать дружественными отношениями с Россией ради поддержки антироссийской линии Запада. «Маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку», — добавил обозреватель.

Кроме того, отметил автор, Турция рассчитывает на приток российских туристов в рамках грядущего туристического сезона. Так, например, компания-авиаперевозчик Turkish выделила россиянам полтора миллиона мест.

Страны Запада ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Несмотря на это, европейские специалисты начали говорить об обратном эффекте санкций против РФ. Так, швейцарский обозреватель выразил мнение, что возможное введение нефтевого эмбарго повысит доходы Москвы.