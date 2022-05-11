В Швейцарии заявили, что РФ выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

Москва может повысить свои доходы в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.
«Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — рассказал Хосп.
Как объяснил автор, постепенное введение запрета на российскую нефть приведет к увеличению доходов Москвы за счет того, что нефть из РФ еще какое-то время будет поставляться в Европу по новым, завышенным, ценам. Кроме того, добавил обозреватель, от нефтяного эмбарго выиграют также Китай и Индия, так как для них Россия установит более низкие цены.
После объявленного российским лидером ультиматума, Еврокомиссия потребовала ввести полный запрет на поставки российских нефти и газа. В ответ на это многие официальные лица Европы, такие как премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, раскритиковали введение нефтяного эмбарго на поставки из России, передает RT.
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Москва может повысить свои доходы в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Об этом заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп. «Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем», — рассказал Хосп. Как объяснил автор, постепенное введение запрета на российскую нефть приведет к увеличению доходов Москвы за счет того, что нефть из РФ еще какое-то время будет поставляться в Европу по новым, завышенным, ценам. Кроме того, добавил обозреватель, от нефтяного эмбарго выиграют также Китай и Индия, так как для них Россия установит более низкие цены. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. В ответ на новые ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. С новыми правилами оплаты энергоресурса согласились десять стран и некоторые крупные европейские импортеры. После объявленного российским лидером ультиматума, Еврокомиссия потребовала ввести полный запрет на поставки российских нефти и газа. В ответ на это многие официальные лица Европы, такие как премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, раскритиковали введение нефтяного эмбарго на поставки из России, передает RT.