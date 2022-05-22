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Челябинский министр ушел в отставку

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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, соколов максим
Максим Соколов руководил министерством с апреля 2021 года Фото:

Министр спорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. В должности его сменит Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона.

«Губернатор освободил от занимаемой должности министра по физической культуре и спорту Челябинской области Максима Соколова. Глава региона поблагодарил его за проделанную работу. Новым руководителем министерства назначен Александр Гриб. До этого он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации региона.

В апреле 2020 года Соколов был назначен первым заместителем министра физической культуры и спорта. В конце года ушел в отставку министр спорта области Леонид Одер, и Соколов стал исполнять его обязанности. В апреле 2021 года Соколов был назначен на должность министра спорта региона.

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Министр спорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. В должности его сменит Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. «Губернатор освободил от занимаемой должности министра по физической культуре и спорту Челябинской области Максима Соколова. Глава региона поблагодарил его за проделанную работу. Новым руководителем министерства назначен Александр Гриб. До этого он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации региона. В апреле 2020 года Соколов был назначен первым заместителем министра физической культуры и спорта. В конце года ушел в отставку министр спорта области Леонид Одер, и Соколов стал исполнять его обязанности. В апреле 2021 года Соколов был назначен на должность министра спорта региона.
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