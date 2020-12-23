Текслер публично уволил челябинского министра

Алексей Текслер (справа) решил сменить министра спорта Леонида Одера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер уходит в отставку. Об этом 24 декабря заявил на пресс-конференции губернатор Алексей Текслер.

«В этом году порядка 20 человек уровня министров и заместителей были ротированы. Кто-то пришел впервые, кто-то поднялся на одну-две ступень. Мы на этом останавливаться не будем», — заметил глава региона. — В ближайшее время я подпишу соответствующие документы. У нас будут изменения в министерстве спорта, где будет заменен руководитель».

Отставку министру спорта в Челябинске прочили с начала года, когда Одер получил выговор от губернатора за скандал с новогодним шоу «Снежная королева». Затем последовали скандалы с затянувшейся стройкой центра по шорт-треку и новых корпусов конно-спортивного комплекса «Рифей» в Челябинске, а также биатлонного центра в Златоусте. Эти проекты оцениваются в сотни миллионов рублей.

Тем не менее, Одер не покидает обойму региональных управленцев. Для него еще в сентябре 2020 года подобрали должность в некоммерческой организации, через которую будут финансироваться профессиональные спортклубы Южного Урала.