Свердловский ревизор полпреда Якушева ушел в отставку

11 мая 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Андрей Руцинский, которому недавно исполнилось 65 лет, покидает госслужбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Свердловской области Андрей Руцинский покинул свой пост и ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в полпредстве президента России в УрФО. «Андрей Иванович действительно ушел. Полпред [Владимир Якушев] поблагодарил его на оперативном совещании за плодотворную и эффективную работу», — сказали в пресс-службе полпредства. Дозвониться до самого Руцинского оперативно не удалось. Имя его преемника пока не называется. 29 апреля Руцинскому исполнилось 65 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе. Теперь уже бывший чиновник работал в аппарате полпреда президента больше 13 лет. В 2009 году он стал главным федеральным инспектором по Тюменской области, а в 2018-м перешел на аналогичную должность в ХМАО. В феврале 2020 года Руцинского назначили инспектором по Свердловской области. Спустя несколько месяцев он получил совмещенную должность — представителя президента Владимира Путина в квалификационной коллегии судей региона. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Свердловской области Андрей Руцинский покинул свой пост и ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в полпредстве президента России в УрФО. «Андрей Иванович действительно ушел. Полпред [Владимир Якушев] поблагодарил его на оперативном совещании за плодотворную и эффективную работу», — сказали в пресс-службе полпредства. Дозвониться до самого Руцинского оперативно не удалось. Имя его преемника пока не называется. 29 апреля Руцинскому исполнилось 65 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе. Теперь уже бывший чиновник работал в аппарате полпреда президента больше 13 лет. В 2009 году он стал главным федеральным инспектором по Тюменской области, а в 2018-м перешел на аналогичную должность в ХМАО. В феврале 2020 года Руцинского назначили инспектором по Свердловской области. Спустя несколько месяцев он получил совмещенную должность — представителя президента Владимира Путина в квалификационной коллегии судей региона.