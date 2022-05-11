Минприроды раскрыло, откуда в Свердловскую область пришел смог

Смог в регион пришел из Омской и Курганской областей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Смог в Свердловскую область пришел из Курганской и Омской областей. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Я думаю, что смог в регионе — это совокупность наших и чужих пожаров, и основной источник — не у нас в области. В уралгидрометцентре нам объяснили, что из-за юго-восточного ветра этот смог пришел к нам из Курганской и Омской областей», — рассказал Кузнецов.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.