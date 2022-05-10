В МЧС назвали причину смога в Свердловской области

Пожары произошли из-за неосторожного обращения людей с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Березовском городском округе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожар площадью 62 га локализован и не угрожает населенным пунктам и объектам экономики», — говорится в сообщении. На данный момент, в тушении пожара задействованы 25 человек и10 единиц спецтехники.

Также специалисты рекомендуют жителям Екатеринбурга по возможности ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми, а если и открывать форточки, то завешивать их мокрыми тряпками. Помимо этого екатеринбуржцам советуют сократить физическую активность, меньше пользоваться общественным и личным транспортом, воздержаться от курения и алкоголя. Если же вы чувствуете сильное недомогание, бессонницу или кашель из-за смога, то следует немедленно обратиться к врачу.

На утро 11 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 1500 га. Регион находится на пятом месте по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга стали жаловаться на смог и невыносимый запах гари. Также мы ведем онлайн-трансляцию с актуальными пожарами на 11 мая.