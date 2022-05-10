На заводе в Кургане готовят массовую замену импортным лекарствам

Курганский завод ООО «Велфарм» разрабатывает около 120 наименований лекарственных препаратов для замены импортных лекарств. Об этом сообщил генеральный директор компании Анатолий Мосман.
«Завод создавался как завод по производству препаратов в рамках импортозамещения западных аналогов. На данный момент у нас оборудование, организация производства и технологии отвечают всем требованиям GMP [Good Manufacture Practice — надлежащая производственная практика]. Обеспечение качества у нас в приоритете, и оборудование, и чистые помещения нам позволяют это делать. Сейчас в разработке еще около 120 наименований лекарственных препаратов», — цитирует Анатолия Мосмана пресс-служба правительства Курганской области.
Фармпредприятие планирует увеличить объемы выпуска продукции. На территории завода запланировано строительство дополнительных корпусов, разрешение на строительство получено. В новых цехах разместят дополнительные линии по производству твердых форм (таблетки, капсулы) и инъекционных форм лекарств.
На данный момент завод выпускает более 100 импортозамещающих лекарственных препаратов. К примеру, противоязвенное средство «Витридинол» — это полноценная замена иностранному «Де-Нолу». Он является единственным аналогом, производимым в стране по полному циклу. В целом, 75% продукции завода входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать 150 млн ампул для инъекций, 800 млн таблеток, 200 млн капсул в год.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области будут производить технику для горных работ, которая заменит импортную. Курганский индустриальный парк, открытый на территории АО «ШААЗ» в Шадринске, начнет выпускать погрузочно-доставочные машины (ПДМ) и шахтные самосвалы.
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Курганский завод ООО «Велфарм» разрабатывает около 120 наименований лекарственных препаратов для замены импортных лекарств. Об этом сообщил генеральный директор компании Анатолий Мосман. «Завод создавался как завод по производству препаратов в рамках импортозамещения западных аналогов. На данный момент у нас оборудование, организация производства и технологии отвечают всем требованиям GMP [Good Manufacture Practice — надлежащая производственная практика]. Обеспечение качества у нас в приоритете, и оборудование, и чистые помещения нам позволяют это делать. Сейчас в разработке еще около 120 наименований лекарственных препаратов», — цитирует Анатолия Мосмана пресс-служба правительства Курганской области. Фармпредприятие планирует увеличить объемы выпуска продукции. На территории завода запланировано строительство дополнительных корпусов, разрешение на строительство получено. В новых цехах разместят дополнительные линии по производству твердых форм (таблетки, капсулы) и инъекционных форм лекарств. На данный момент завод выпускает более 100 импортозамещающих лекарственных препаратов. К примеру, противоязвенное средство «Витридинол» — это полноценная замена иностранному «Де-Нолу». Он является единственным аналогом, производимым в стране по полному циклу. В целом, 75% продукции завода входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать 150 млн ампул для инъекций, 800 млн таблеток, 200 млн капсул в год. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области будут производить технику для горных работ, которая заменит импортную. Курганский индустриальный парк, открытый на территории АО «ШААЗ» в Шадринске, начнет выпускать погрузочно-доставочные машины (ПДМ) и шахтные самосвалы.