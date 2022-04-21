В Курганской области будут выпускать погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский индустриальный парк, который недавно открылся на территории АО «ШААЗ» в Шадринске, начнет выпускать погрузочно-доставочные машины (ПДМ) и шахтные самосвалы. Техника, предназначенная для ведения подземных горных работ, полностью заменит импортную. Объем выпуска продукции предприятий ожидается на уровне около 2 млрд рублей в год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Полномочный представитель президента президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что сейчас одна из важнейших задач в условиях санкций — это вопрос импортозамещения. «Поэтому важно, чтобы продукция, которая будет производиться на этой площадке, была полностью из российских комплектующих», — сказал Якушев. На строительство индустриального парка ушло 388 млн рублей, где более 255 млн — субсидии бюджета. Это уже пятый индустриальный парк в Курганской области.

В этом году начнутся работы по строительству еще двух индустриальных парков в Далматово и Кургане с общим объемом господдержки более 1 млрд рублей. «Всего у нас в планах девять таких площадок. Они дадут огромное количество новой продукции нашей стране, огромное количество новых рабочих мест нашему региону. И дадут развитие экономики для всех», — сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее URA.RU писало о том, что полпред Владимир Якушев открыл курганский проект уральского олигарха — новый индустриальный парк на базе Шадринского автоагрегатного завода. Часть средств в создание проекта вложила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось после начала российской спецоперации на территории Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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