10 мая 2022
09 мая 2022

В ХМАО медики спасли ребенка, выпавшего с пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, машина скорой помощи
Бригада скорой помощи была на месте уже через 5 минут Фото:

В Сургуте бригада скорой помощи спасла ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Врачи боролись за его жизнь 40 минут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, обусловленном сочетанной травмой в результате падения с высоты. Бригадой скорой медицинской помощи в течении 40 минут на месте происшествия была оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь, в результате которой состояние ребенка стабилизировали и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказали в ведомстве.

Несчастный случай произошел днем 10 мая. В службу спасения позвонил случайный прохожий, который сообщил о падении маленького ребенка из окна пятого этажа дома по улице Ленина. В пресс-службе отметили, что бригада скорой помощи прибыла на место уже через 5 минут после вызова. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в Сургутской клинической травматологической больнице, его состояние стабильно.

Ранее URA.RU писало о двухлетнем мальчике, который упал со второго этажа, сорвавшись с подоконника. Инцидент произошел в Екатеринбурге. По данным городского УМВД, мама оставила присматривать за ребенком старшего сына, который не уследил за братом.

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В Сургуте бригада скорой помощи спасла ребенка, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже. Врачи боролись за его жизнь 40 минут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, обусловленном сочетанной травмой в результате падения с высоты. Бригадой скорой медицинской помощи в течении 40 минут на месте происшествия была оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь, в результате которой состояние ребенка стабилизировали и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказали в ведомстве. Несчастный случай произошел днем 10 мая. В службу спасения позвонил случайный прохожий, который сообщил о падении маленького ребенка из окна пятого этажа дома по улице Ленина. В пресс-службе отметили, что бригада скорой помощи прибыла на место уже через 5 минут после вызова. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в Сургутской клинической травматологической больнице, его состояние стабильно. Ранее URA.RU писало о двухлетнем мальчике, который упал со второго этажа, сорвавшись с подоконника. Инцидент произошел в Екатеринбурге. По данным городского УМВД, мама оставила присматривать за ребенком старшего сына, который не уследил за братом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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