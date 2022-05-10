Пожар уничтожил несколько построек в поселке Богандинский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Более 100 добровольцев пришли на помощь сотрудникам МЧС, тушившим большой пожар в поселке Богандинский Тюменского района. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. Там добавили, что местные жители, в частности, подвозили к месту ЧП цистерны с водой и другой инвентарь.

«Добровольцы из числа местных жителей и соседних населенных пунктов приходили пешком, приезжали на машинах. Привозили воду, лопаты, другой инвентарь, емкости с водой. Всего помощь сотрудникам МЧС оказывали около 100 человек. Это и молодежь, и женщины, и взрослые люди. Буквально, стеной встали, остановив огонь, и не дав ему перекинуться на соседние дома, уйти на более большую площадь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что благодаря помощи добровольцев, пожар в Богандинском удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать. В региональном управлении МЧС уточнили, что всего за период с 7 по 10 мая на территории Тюменской области произошло 173 техногенных пожара. «К основным причинам возникновения пожаров можно отнести неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, короткие замыкания, нарушение правил и устройства эксплуатации печей», — сообщили там URA.RU.

В ведомстве добавили, что сейчас на территории региона нет возгораний, требующих привлечения значительных средств и сил МЧС. С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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