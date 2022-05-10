В Челябинске начинают отключать горячую воду

Первые отключения начнутся 16 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске с 16 мая начнут отключать горячую воду. Как сообщили URA. RU в пресс-службе мэрии, гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — пояснили URA.RU в управлении ЖКХ.

Централизованная проверка тепловых сетей начнется с 24 мая. Жилые дома, административные здания и учреждения начнут отключать по графику, который разместят на официальном сайте мэрии Челябинска за 10 дней до начала работ. Первые отключения пройдут в Северо-западном, Советском и Металлургическом районах.