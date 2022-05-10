В курганском городе во второй раз начали искать мэра

В Катайске готовятся объявить новый конкурс по отбору претендентов на пост мэра (архивное фото) Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) готовятся объявить новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Решение об этом будет принято на ближайшем заседании, рассказал URA.RU председатель гордумы Константин Поспелов. Предыдущий конкурс признан несостоявшимся.

«Сейчас конкурсная комиссия делает заключение о том, что выборы являются недействительными. Как только данный документ мы получим, то в течение 30 дней должны будем объявить новый конкурс. Пока этого заключения у нас нет», — сообщил Поспелов. Председатель думы Катайска уточнил, что 26 мая состоится очередное заседание думы. Скорее всего, на нем депутаты примут решение об объявлении нового конкурса по отбору претендентов на пост главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске конкурс по отбору кандидатов на пост главы города признан несостоявшимся. Причина – два претендента из трех отозвали свои заявления. Первый конкурс по отбору на должность главы объявили в марте. На него подали заявки три человека. Предыдущий глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию.

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