18 марта 2022

В Курганской области начали искать нового мэра. Предыдущий уволился раньше срока

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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Кандидаты на пост смогут подать свои документы до 1 апреля Фото:

В Катайске (Курганская область) объявили конкурс по отбору на должность главы города. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Катайска. <…> Срок приема документов с 21 марта по 1 апреля 2022 года (включительно)», — указано в сообщении.

Конкурс по отбору кандидатур пройдет 6 мая. Кандидатам на пост нужно прислать заявление, анкету и согласие на обработку персональных данных.

Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. Ранее источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Почетный гражданин Катайска Вера Ганина заступилась за Мусалямова и просила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации.

До этого времени местная гордума приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. На тот момент заместитель мэра Татьяна Лилиенфельд сравнила это с «рейдерским захватом», так как, по ее мнению, передачу полномочий провели с нарушениями. Позже она заявила, что процесс ее увольнения проходил незаконно.

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В Катайске (Курганская область) объявили конкурс по отбору на должность главы города. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Катайска. <…> Срок приема документов с 21 марта по 1 апреля 2022 года (включительно)», — указано в сообщении. Конкурс по отбору кандидатур пройдет 6 мая. Кандидатам на пост нужно прислать заявление, анкету и согласие на обработку персональных данных. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. Ранее источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Почетный гражданин Катайска Вера Ганина заступилась за Мусалямова и просила губернатора Вадима Шумкова разобраться с ситуацией в городской администрации. До этого времени местная гордума приняла 28 решений о передаче администрации Катайского района большинства полномочий, за которые отвечала мэрия. На тот момент заместитель мэра Татьяна Лилиенфельд сравнила это с «рейдерским захватом», так как, по ее мнению, передачу полномочий провели с нарушениями. Позже она заявила, что процесс ее увольнения проходил незаконно.
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