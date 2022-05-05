В курганском городе сорвались выборы мэра

06 мая 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Катайске объявят новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра (архивное фото) Екатерина Сычкова © URA.RU «Конкурс не состоялся. Два кандидата из трех отозвали свои заявления. Это Александр Карнаухов и Ирина Быкова. У каждого свои причины отзыва заявления. Например, семейные обстоятельства или что-то другое», — уточнил Мартынов. Решение об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на пост мэра должна принять городская дума. Карнаухов на вопрос корреспондента URA.RU о причинах отзыва заявления не ответил. Он не взял трубку и не ответил на сообщение в мессенджере. Быкова не ответила на сообщение в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU писало, конкурс по отбору на должность главы Катайска объявили в марте. Документы на него подали три человека: врио главы города Александр Карнаухов, бывший силовик Юрий Брагин и предприниматель Ирина Быкова. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. Ранее источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

«Конкурс не состоялся. Два кандидата из трех отозвали свои заявления. Это Александр Карнаухов и Ирина Быкова. У каждого свои причины отзыва заявления. Например, семейные обстоятельства или что-то другое», — уточнил Мартынов. Решение об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на пост мэра должна принять городская дума. Карнаухов на вопрос корреспондента URA.RU о причинах отзыва заявления не ответил. Он не взял трубку и не ответил на сообщение в мессенджере. Быкова не ответила на сообщение в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU писало, конкурс по отбору на должность главы Катайска объявили в марте. Документы на него подали три человека: врио главы города Александр Карнаухов, бывший силовик Юрий Брагин и предприниматель Ирина Быкова. Прошлый глава города Сабиржан Мусалямов в феврале ушел в отставку по собственному желанию. Ранее источник URA.RU сообщал, что ему предлагали уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями.