Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил курганских студентов за концерты ко Дню Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил студентов курганского государственного университета за участие во всероссийской акции «Голос Победы». В рамках нее молодежь устраивала концерты, где исполняли священные песни, помогая приобщить сверстников к национальному празднику — Дню Победы. Об этом сообщается на официальной странице Рамзана Кадырова в социальной сети «ВКонтакте».

«Я искренне рад, что в нашей стране растет всесторонне развитая и талантливая молодежь, которой не чужды такие высокие понятия, как патриотизм и гордость за историю своей Родины! Она свято чтит память предков, которые отдали свои жизни за благополучное будущее, за жизнь в стране, которая избавила мир от этой страшной чумы под названием фашизм и национализм. С таким молодым поколением можно быть спокойны за дальнейшую судьбу нашей многонациональной и славной Родины — России. Мы вверяем ее в надежные руки!», — написал на своей странице Кадыров. Всего во всероссийской акции «Голос Победы», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 312 вузов и более 50 000 тысяч студентов из 73 регионов России.

Ранее URA.RU писало о том, что в курганской мечети высказались про Рамзана Кадырова. Имам соборной мечети Зиедали Мизробов поддержал главу Чечни, который отправил свои войска для участия в спецоперации на Украине. Представитель курганских мусульман назвал Кадырова настоящим патриотом, человеком мира и справедливости.

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