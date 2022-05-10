Работы по ликвидации зараженных куриц проходили в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На полигоне под Тюменью, где в 2021 году происходило сжигание куриц и яиц с зараженной птичьим гриппом птицефабрики «Боровская», образовалась свалка с мусором и недогоревшими останками пернатых. Фиксацию нарушений произвели журналисты.

«В Тюменской области на птицефабрике „Боровская“ в прошлом году возник очаг птичьего гриппа. Было принято решение об утилизации, огню предали более четырех млн куриц. На месте, где проводились куриные похороны, до сих пор разбросаны кости птиц и хлорная известь. Всюду прожженная земля и зеленовато-желтая вода, которой тушили курочек после сожжения», — сообщает издание «Наш город».

Журналисты выехали на место и провели съемку нарушений. На кадрах видно останки птиц и мусор, разбросанный по территории. В частности, упаковки от продукции птицефабрики и бытовой мусор.

URA.RU направило запросы в оперативный штаб Тюменской области и на птицефабрику «Боровская» (последняя, с момента сообщения об очаге птичьего гриппа на предприятии, ни разу не ответила на письма журналистов издания, что является нарушением закона «О СМИ»). Мы также обратились в управление Россельхознадзора по Тюменской области.

«Происшествие случилось на территории птицефабрики, вопросы нужно задавать ее руководству. Со стороны управления проверки не планируются, так как до конца года все подобные мероприятия отменены (согласно постановлению правительства РФ — прим. URA.RU). Исключения возможны, но лишь в случае, если есть прямая угроза здоровью и жизни граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте сжигания куриц с «Боровской» образовалась свалка Фото: издание «Наш город»

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