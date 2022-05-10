10 мая 2022
09 мая 2022

Жители Ишима сгорели в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар
В результате пожара в Ишиме погибли два человека Фото:

В результате пожара в Ишиме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ России по Тюменской области.

«10 мая текущего года произошел пожар в частном одноэтажном, двухквартирном жилом доме в Ишиме по улице Котовского. В результате погибло два человека (мужчина и женщина)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагаемой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем. Также в пресс-службе сообщили, что причинами, способствующими гибели тюменцев стали состояние сна и алкогольное опьянение.

Ранее URA.RU сообщало о том, что властями было принято решение о введении на территории Тюменской области противопожарного режима с 15 апреля текущего года. Губернатор Александр Моор призывал жителей и гостей города не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.

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В результате пожара в Ишиме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ России по Тюменской области. «10 мая текущего года произошел пожар в частном одноэтажном, двухквартирном жилом доме в Ишиме по улице Котовского. В результате погибло два человека (мужчина и женщина)», — сообщает пресс-служба ведомства. Предполагаемой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем. Также в пресс-службе сообщили, что причинами, способствующими гибели тюменцев стали состояние сна и алкогольное опьянение. Ранее URA.RU сообщало о том, что властями было принято решение о введении на территории Тюменской области противопожарного режима с 15 апреля текущего года. Губернатор Александр Моор призывал жителей и гостей города не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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