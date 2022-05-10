Жители Ишима сгорели в частном доме

В результате пожара в Ишиме погибли два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате пожара в Ишиме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ России по Тюменской области.

«10 мая текущего года произошел пожар в частном одноэтажном, двухквартирном жилом доме в Ишиме по улице Котовского. В результате погибло два человека (мужчина и женщина)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагаемой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем. Также в пресс-службе сообщили, что причинами, способствующими гибели тюменцев стали состояние сна и алкогольное опьянение.

Ранее URA.RU сообщало о том, что властями было принято решение о введении на территории Тюменской области противопожарного режима с 15 апреля текущего года. Губернатор Александр Моор призывал жителей и гостей города не сжигать траву и мусор в ветреную погоду.