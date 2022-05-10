Копейчанин Максим Занин погиб 7 марта во время проведения спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) в честь погибшего на Украине Максима Занина высадили аллею из молодых деревьев. В увековечивании памяти земляка принимали участие близкие родственники, волонтеры и местные депутаты.

«В память о нашем земляке Максиме Занине, который погиб выполняя боевую задачу на Украине, высадили аллею молодых деревьев. Он пал смертью храбрых, защищая свою Родину и безопасность нашего нapoда», — написал на своей странице во «ВКонтакте» спикер копейского собрания депутатов Евгений Гиске.

Спецназовец Максим Занин погиб в возрасте 28 лет выполняя боевую задачу на территории Украины. Ефрейтора похоронили в Копейске 17 марта и почтить его память пришло несколько сотен человек.

У Занина остался маленький ребенок. Областные и городские власти ранее пообещали оказать поддержку семье погибшего военнослужащего.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Военнослужащие РФ ежедневно организуют гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из опасной зоны.

Молодые деревья высадили в память о копейчанине Максиме Занине Фото: Евгений Гиске, во «ВКонтакте»

Спецназовца Максима Занина в возрасте 28 лет похоронили в Копейске 17 марта Фото: Евгений Гиске, во «ВКонтакте»