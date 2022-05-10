Курганский сенатор сравнил российских звезд с животными

Курганский сенатор Сергей Муратов объяснил, кто является элитой страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов сравнил российских звезд с элитными быками, коровами и племенными лошадьми. Политик в своем telegram-канале объяснил, что элитой страны не могут быть юморист Максим Галкин, телеведущий Иван Ургант и певец Филипп Киркоров.

«Среди предателей оказались так называемые либералы, которые стали спасать свое имущество на Западе. Они туда побежали, крича еще всем, что они — элита России. Максим Галкин элита? Иван Ургант элита? Уезжая, они еще своего третьего друга забыли — Филиппа Киркорова. Я родился и вырос в рабочем поселке и получил свое первое высшее образование в сельхозинституте. И для меня понимание „элита“ — это растения, которые появляются. Для меня понятие „элита“ — это племенные быки, коровы, племенные лошади», — написал Муратов. Курганский сенатор уверил, что сейчас «лучшие люди России сражаются на Украине с неонацистами».

URA.RU писало, что Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль в начале марта. Певец Филипп Киркоров заступился за Галкина, которого ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала геем. Ургант покинул страну 11 марта. Тогда он сообщил, что уехал в отпуск.

О начале спецоперации на Украине Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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