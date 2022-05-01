Киркоров вступился за Галкина, которого Симоньян назвала геем. «Похабная бабка на базаре»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров заявил, что Маргарита Симоньян не имеет право сеять раздор Фото:

Певец Филипп Киркоров заступился за комика Максима Галкина, которого ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала геем. Свое обращение Киркоров опубликовал в социальных сетях.

«Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право, Маргарита? Ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов», — сказал Киркоров.

Ранее Маргарита Симоньян публично назвала Максима Галкина «известным геем». Журналистка заявила, что комик женился на певице Алле Пугачевой по расчету и пытается убедить всех в искренности их любви.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Певец Филипп Киркоров заступился за комика Максима Галкина, которого ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала геем. Свое обращение Киркоров опубликовал в социальных сетях. «Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право, Маргарита? Ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов», — сказал Киркоров. Ранее Маргарита Симоньян публично назвала Максима Галкина «известным геем». Журналистка заявила, что комик женился на певице Алле Пугачевой по расчету и пытается убедить всех в искренности их любви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...