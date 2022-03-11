Ургант подтвердил свой отъезд из России

11 марта 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Телеведущий Иван Ургант подтвердил, что уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Телеведущий уточнил, что уехал в отпуск и пообещал скоро вернуться. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал Иван Ургант в своем instagram-аккаунте. О том, что телеведущий покинул Россию, ранее сообщил telegram-канал Baza. Предполагалось, что он находится в Израиле, куда уехал вместе с супругой и двумя детьми. Ранее журналист Ксения Собчак сообщала о закрытии программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Предположительно причиной такого решения послужила позиция телеведущего по ситуации на Украине. Однако «Первый канал» опроверг эту информацию. В пресс-службе заявили, что шоу Урганта не выходит в эфир из-за его развлекательного характера, передает телеканал 360. Сообщения о том, что звезды стремятся покинуть Россию, начали появляться после начала спецоперации РФ на Украине. Так, журналистка Божена Рынска заявила, что из страны уехала певица Алла Пугачева. Якобы она вылетела со своими детьми через аэропорт Внуково-3. Позже Пугачева заявила, что уехала из России временно. До этого СМИ сообщали, что страну покинула Собчак. Она также опровергла слухи, заявив, что отправилась на каникулы с сыном, передает «Национальная служба новостей».