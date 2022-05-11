Соловьев признался, что любит «центр мерзотной либероты»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, мастер-класс, соловьев владимир
Владимир Соловьев называл Екатеринбург «городом бесов» и «центром мерзотной либероты» Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что любит Екатеринбург, который ранее назвал «центром мерзотной либероты». Об этом он сказал в прямом эфире своей программы «Соловьев Live».

«Недавно в Екатеринбурге провели концерт — [Григорий] Лепс большой молодец и красавец. Вот такой Екатеринбург я люблю!», — заявил Соловьев.

Владимир Соловьев неоднократно пытался задеть жителей Екатеринбурга, сначала назвав в 2019 году столицу Урала «городом бесов», а в конце апреля 2022 «центром мерзотной либероты». В ответ на это со стороны жителей города проявляется лишь самоирония — в 2019 на въезде в город была установлена соответствующая табличка, уличные художники расклеивали по городу наклейки с надписью «город бесов». На «центр мерзотной либероты» горожане ответили, выпустив футболки с отсылками к речам московского журналиста.

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Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что любит Екатеринбург, который ранее назвал «центром мерзотной либероты». Об этом он сказал в прямом эфире своей программы «Соловьев Live». «Недавно в Екатеринбурге провели концерт — [Григорий] Лепс большой молодец и красавец. Вот такой Екатеринбург я люблю!», — заявил Соловьев. Владимир Соловьев неоднократно пытался задеть жителей Екатеринбурга, сначала назвав в 2019 году столицу Урала «городом бесов», а в конце апреля 2022 «центром мерзотной либероты». В ответ на это со стороны жителей города проявляется лишь самоирония — в 2019 на въезде в город была установлена соответствующая табличка, уличные художники расклеивали по городу наклейки с надписью «город бесов». На «центр мерзотной либероты» горожане ответили, выпустив футболки с отсылками к речам московского журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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