Соловьев признался, что любит «центр мерзотной либероты»

Владимир Соловьев называл Екатеринбург «городом бесов» и «центром мерзотной либероты» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что любит Екатеринбург, который ранее назвал «центром мерзотной либероты». Об этом он сказал в прямом эфире своей программы «Соловьев Live».

«Недавно в Екатеринбурге провели концерт — [Григорий] Лепс большой молодец и красавец. Вот такой Екатеринбург я люблю!», — заявил Соловьев.

Владимир Соловьев неоднократно пытался задеть жителей Екатеринбурга, сначала назвав в 2019 году столицу Урала «городом бесов», а в конце апреля 2022 «центром мерзотной либероты». В ответ на это со стороны жителей города проявляется лишь самоирония — в 2019 на въезде в город была установлена соответствующая табличка, уличные художники расклеивали по городу наклейки с надписью «город бесов». На «центр мерзотной либероты» горожане ответили, выпустив футболки с отсылками к речам московского журналиста.