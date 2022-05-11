Кадыров заявил об освобождении завода в Донбассе

Рамзан Кадыров рассказал об успехах чеченских бойцов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вместе с народной милицией ЛНР зачистили пороховой завод «Заря». Также они взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе внезапных наступательных действий в четыре часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения „Ахмат“ совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка. Попутно освобожден пороховой завод „Заря“», — написал Кадыров в своем telegram-канале со ссылкой на помощника главы Чечни Апты Алаудинова.

По словам главы Чечни, российские военные контролируют поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник. Линия соприкосновения отодвигается вглубь Украины, сообщил Кадыров. В результате наступления уничтожили более 200 противников, военные вывели из строя более 10 единиц боевой техники.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ, в приоритете у армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре. Ранее Кадыров призвал провести второй этап спецоперации на Украине по всей территории страны, сообщает «Ридус».

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