Болгария будет покупать газ у США дешевле, чем у России

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Болгария нашли новых партнеров по газу Фото:
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Болгария после прекращения поставок российского газа будет закупать газ у США по ценам ниже «Газпрома». Об этом договорился премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис.

«Премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС. Также договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже „Газпрома“, которые начнутся в июне», — сообщается на сайте совета министров Болгарии.

Ранее Россия перестала поставлять газ Польше и Болгарии, передают «Дни.ру». Это произошло после их отказа покупать российский газ за рубли. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение в отношении недружественных стран, которые вводили антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Инициативу Путина одобрили 76% россиян, согласно опросу ВЦИОМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщала о большой роли газа из РФ в экономике Болгарии, передает RT.

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Болгария после прекращения поставок российского газа будет закупать газ у США по ценам ниже «Газпрома». Об этом договорился премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис. «Премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС. Также договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже „Газпрома“, которые начнутся в июне», — сообщается на сайте совета министров Болгарии. Ранее Россия перестала поставлять газ Польше и Болгарии, передают «Дни.ру». Это произошло после их отказа покупать российский газ за рубли. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение в отношении недружественных стран, которые вводили антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Инициативу Путина одобрили 76% россиян, согласно опросу ВЦИОМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщала о большой роли газа из РФ в экономике Болгарии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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