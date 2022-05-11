Болгария будет покупать газ у США дешевле, чем у России

11 мая 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Болгария нашли новых партнеров по газу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Болгария после прекращения поставок российского газа будет закупать газ у США по ценам ниже «Газпрома». Об этом договорился премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис. «Премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС. Также договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже „Газпрома“, которые начнутся в июне», — сообщается на сайте совета министров Болгарии. Ранее Россия перестала поставлять газ Польше и Болгарии, передают «Дни.ру». Это произошло после их отказа покупать российский газ за рубли. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение в отношении недружественных стран, которые вводили антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Инициативу Путина одобрили 76% россиян, согласно опросу ВЦИОМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщала о большой роли газа из РФ в экономике Болгарии, передает RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Болгария после прекращения поставок российского газа будет закупать газ у США по ценам ниже «Газпрома». Об этом договорился премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис. «Премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС. Также договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже „Газпрома“, которые начнутся в июне», — сообщается на сайте совета министров Болгарии. Ранее Россия перестала поставлять газ Польше и Болгарии, передают «Дни.ру». Это произошло после их отказа покупать российский газ за рубли. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение в отношении недружественных стран, которые вводили антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Инициативу Путина одобрили 76% россиян, согласно опросу ВЦИОМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщала о большой роли газа из РФ в экономике Болгарии, передает RT.