В Кургане торговые сети ищут сотни сотрудников

Две торговые сети в Курганской области ищут более 200 работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области торговые сети ищут больше 200 работников. Подборку вакансий курганских предприятий, в том числе торговых сетей, опубликовали в telegram-канале правительства Курганской области.

«ООО „Компания Метрополис“ требуется 149 работников (ревизор, фасовщица, продавец непродовольственных товаров, грузчик). АО „Тендер“ — магазин „Магнит“ (г.Курган) требуется 79 работников (продавец продовольственных товаров, продавец-консультант, продавец-кассир, товаровед)», — говорится в сообщении о вакансиях, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области.

В информации указаны контакты специалистов отделов кадров торговых сетей. Также в соцсетях регионального правительства опубликован топ-10 актуальных вакансий недели. В первой тройке: инженер-программист в ЗАО «Курганстальмост» с зарплатой от 70 тысяч рублей, водитель категории «С» и «Е» в ОАО «Аспект+» с зарплатой от 50 тысяч рублей, технолог по производству полистирольной пленки в АО «НПО «Курганприбор» с зарплатой от 42 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане вакансия продавца стала самой востребованной. По данным на апрель, было открыто 200 вакансий с заработной платой от 15,9 до 30 тысяч рублей. На втором месте по востребованности в Кургане — врачи, 173 вакансии.

Правительство Курганской области опубликовало подборку вакансий фото: telegram-канал правительства Курганской области