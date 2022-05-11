Госуслуги: как получить двойные выплаты на детей

Семьи с двумя детьми могут получить две выплаты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне могут одновременно получать выплату на ребенка до трех лет и на ребенка до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Госуслуги».

«На одного ребенка может быть назначено и пособие по уходу до полутора лет, и ежемесячная выплата до трех лет. При этом другие пособия учитываются в общем доходе семьи за расчетный период», — сообщается в telegram-канале «Госуслуг».

Для получения выплат оба ребенка должны быть рождены до 2018 года, дети и их родитель должны быть гражданами РФ. Среднедушевой доход семьи должен быть не более двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Ранее в России начали начислять выплаты для семей с детьми от восьми до 17 лет. В правительстве РФ сообщили, что получили заявки на 3,5 млн детей. Семьи получат в этом месяце деньги за апрель и май. Сумма составит от 6 до 12 тысяч рублей на ребенка, пишет «Ридус».