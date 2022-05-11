Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа».
Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы.
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Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа». Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы.