11 мая 2022

Свердловчанин построил инсталляцию бабушки с советским флагом. Видео

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Граффити с бабушкой на берегу реки Исеть. Екатеринбург, граффити, спецоперация, бабушка с флагом
В Камышлове появилось композиция с украинской бабушкой Фото:

Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа».

Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы.

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Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа». Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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