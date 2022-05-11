Свердловчанин построил инсталляцию бабушки с советским флагом. Видео

11 мая 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Камышлове появилось композиция с украинской бабушкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа». Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Камышлова (Свердловская область) соорудил инсталляцию украинской бабушки, которая стала символом Победы и спецоперации РФ. Видео с творчеством свердловчанина появилось в telegram-канале «Лампа». Произведение искусства появилось возле дома местного жителя на улице Карла Маркса. На кадрах видно, что рядом с украинской бабушкой расположился российский военнослужащий с картонным автоматом, на груди у которого георгиевская лента. По словам соседей, создатель композиции — местная знаменитость, мужчина не первый раз удивляет жителей города своим творчеством. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появилось граффити о украинской бабушке, в руках которой находится Знамя Победы.