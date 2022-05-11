11 мая 2022

Россиянам выделили 100 млн рублей за прививку от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Победителям розыгрыша среди вакцинированных от COVID планируют выплатить по 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян.

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Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей. Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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