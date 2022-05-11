Россиянам выделили 100 млн рублей за прививку от COVID

Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей.
Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян.
Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей. Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян.