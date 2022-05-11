Россиянам выделили 100 млн рублей за прививку от COVID

11 мая 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Победителям розыгрыша среди вакцинированных от COVID планируют выплатить по 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей. Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Победителям розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса выплатят по 100 тысяч рублей. На это Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> „Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции“, бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в официальном документе. Согласно документу, запланирована выдача 1 тысяч призов по 100 тысяч рублей. Розыгрыш среди привитых от коронавируса стартовал 1 сентября 2021 года. Тогда по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Акция была продлена Кабмином до 31 декабря этого же года. В ноябре было решено провести два дополнительных розыгрыша среди вакцинированных россиян.