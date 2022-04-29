Банк России снизил ключевую ставку до 14%

29 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Центробанк принял важное решение по ключевой ставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк снизил ключевую ставку до 14%. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», — сообщает ЦБ. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Однако уже в апреле регулятор отпустил ставку до 17,00%. Ранее ЕС запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключение оставили для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС. Кроме того, страны Евросоюза совместно с США, Канадой и Великобританий договорились заморозить активы Банка России. Санкции против российской банковской системы, которые включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центробанк снизил ключевую ставку до 14%. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 14,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», — сообщает ЦБ. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Однако уже в апреле регулятор отпустил ставку до 17,00%. Ранее ЕС запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключение оставили для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС. Кроме того, страны Евросоюза совместно с США, Канадой и Великобританий договорились заморозить активы Банка России. Санкции против российской банковской системы, которые включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля.