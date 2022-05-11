«Сбер» отказался от покупки «Стокманна» из-за санкций

12 мая 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Компания «Сбер» отказалась от покупки магазинов «Стокманн» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Сбер» отказалась от покупки магазинов «Стокманн» для интеграции универмагов в свою экосистему. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников. По оценкам экспертов, причиной срыва сделки могли стать санкции Запада в отношении Сбербанка. «О срыве сделки по покупке Сбербанком всего российского бизнеса сети универмагов „Стокманн“ сообщили два источника. Гендиректор „Стокманна“ Геннадий Левкин и представитель „Сбера“ подтвердили [эту] информацию, уточнив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон», — пишет издание. Собеседник газеты в инвесткругах считает, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении Сбербанка. Кроме того, наличие в акционерах подсанкционного банка ограничивает работу «Стокманна» с западными брендами, соглашается партнер Data Insight Борис Овчинников. О том, что «Сбер» намерен включить в свою экосистему магазин «Стокманн» и купить 100% долю ритейлера, стало известно в конце января. Предполагалось, что компания включит ассортимент товаров магазина в маркетплейс «Сбермегамаркет». Оборот федеральной сети с филиалом в Екатеринбурге составил за год 10 млрд рублей. Магазины ретейлера открыты также в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Компания «Сбер» отказалась от покупки магазинов «Стокманн» для интеграции универмагов в свою экосистему. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников. По оценкам экспертов, причиной срыва сделки могли стать санкции Запада в отношении Сбербанка. «О срыве сделки по покупке Сбербанком всего российского бизнеса сети универмагов „Стокманн“ сообщили два источника. Гендиректор „Стокманна“ Геннадий Левкин и представитель „Сбера“ подтвердили [эту] информацию, уточнив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон», — пишет издание. Собеседник газеты в инвесткругах считает, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении Сбербанка. Кроме того, наличие в акционерах подсанкционного банка ограничивает работу «Стокманна» с западными брендами, соглашается партнер Data Insight Борис Овчинников. О том, что «Сбер» намерен включить в свою экосистему магазин «Стокманн» и купить 100% долю ритейлера, стало известно в конце января. Предполагалось, что компания включит ассортимент товаров магазина в маркетплейс «Сбермегамаркет». Оборот федеральной сети с филиалом в Екатеринбурге составил за год 10 млрд рублей. Магазины ретейлера открыты также в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.