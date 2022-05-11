Экс-мэр Тобольска публично перепутал Томскую область с Тюменской. Запись выступления уже удалили

12 мая 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Владимир Мазур работал в Тюменской области с 2011 по 2019 годы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-мэр Тобольска Владимир Мазур, 10 мая назначенный врио губернатора Томской области, дважды назвал вверенный ему регион Тюменской областью. Политик оговорился, выступая 12 мая с приветственным словом на заседании томского заксобрания, которое транслировалось онлайн. На данный момент запись трансляции удалена с сайта думы. «Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу (бывший губернатор Томской области — прим. URA.RU), который самоотверженно трудился на благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков», — заявил Мазур. Ранее URA.RU писало, что назначение Мазура главой Томской области считается усилением влияния уральского полпреда Владимира Якушева. Под его руководством Мазур работал вице-губернатором Тюменской области (в 2011—2012 годах) и главой администрации Тобольска (в 2012—2019 годах). Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Экс-мэр Тобольска Владимир Мазур, 10 мая назначенный врио губернатора Томской области, дважды назвал вверенный ему регион Тюменской областью. Политик оговорился, выступая 12 мая с приветственным словом на заседании томского заксобрания, которое транслировалось онлайн. На данный момент запись трансляции удалена с сайта думы. «Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу (бывший губернатор Томской области — прим. URA.RU), который самоотверженно трудился на благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков», — заявил Мазур. Ранее URA.RU писало, что назначение Мазура главой Томской области считается усилением влияния уральского полпреда Владимира Якушева. Под его руководством Мазур работал вице-губернатором Тюменской области (в 2011—2012 годах) и главой администрации Тобольска (в 2012—2019 годах).