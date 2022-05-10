Экс-коллега уральского полпреда Мазур стал губернатором

Самое важное о нем и его связях с уральскими элитами

10 мая 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Владимиру Мазуру прочат место губернатора Томской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Замначальника управления президента РФ по внутренней политике и экс-мэр Тобольска Владимир Мазур занял кресло врио губернатора Томской области, освободившееся 10 мая после отставки Сергея Жвачкина. Об этом сообщил официальный telegram-канал Кремля. Что известно о главном кандидате на пост главы региона? Почему его назначение трактуют как усиление позиций уральского полпреда Владимира Якушева? Читайте в материале агентства. Жвачкин объявил о своем уходе с поста главы Томской области 10 мая. В сообщении его пресс-службы говорилось, что «ему в январе исполнилось 65 лет, поэтому, нужно давать дорогу молодым». Источник URA.RU отмечает, что в пользу Мазура как преемника Жвачкина говорит несколько факторов. «Во-первых, Мазур — уроженец Томской области, с 2004 по 2007 годы работал вице-мэром Томска, региональная специфика ему знакома. Во-вторых он почти на 10 лет младше Жвачкина, что подтверждает тренд на омоложение губернаторского корпуса», — объясняет инсайдер логику назначения. Мазур (слева) на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Что известно о Мазуре? Помимо работы в администрации президента РФ (с июня 2020 года) и замгубернатора Калужской области (2019—2020 годы, Мазур долгое время работал в Тюменской области. Сначала замглавы региона (с 2011 года), а затем — мэром Тобольска (с 2012 по 2019 годы). Чиновник переехал в Тюмень в то время, когда область возглавлял нынешний полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По словам источника URA.RU в тобольской администрации, Мазур всегда был в хороших отношениях со всеми членами тюменского правительства. «Даже после ухода из области поддерживал теплые отношения с Якушевым. К нему он относился как к наставнику», — рассказал инсайдер. По информации другого инсайдера, экс-мэр Тобольска любил глобальные проекты, особенно федеральные и областные. «Мог уйти в них с головой. Особенно запомнился тем, что не мешал работать заместителям. Однако из-за этого в некоторых сферах складывалось чувство неразберихи», — добавил он. При этом источники агентства напоминают, что Мазур на посту мэра допустил глубокий конфликт между ним и Тобольской городской думой. На наличие неразрешенных вопросов к Мазуру уже после его отставки, в частности, пенял в интервью URA.RU спикер представительного органа Андрей Ходосевич. Назначение Мазура усилит позиции уральского полпреда Владимира Якушева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что касается личных предпочтений экс-мэра, по оба собеседника URA.RU отмечают, что он в бытность мэром любил футбол и лыжи. «Мазура часто можно было встретить на лыжных трассах в Тобольске. Там его вылавливали местные жители со своими проблемами. Проблемы выслушивал, и если действительно были факты несправедливости, то вопросы решались», — рассказывают они. Что означает назначение Мазура губернатором? По мнению источника URA.RU в уральской политической элите, назначение Мазура серьезно усилило и без того сильные позиции полпреда Якушева. «Помимо всех губернаторов УрФО, которые так или иначе обязаны Якушеву карьерой, Мазур станет вторым его бывшим подчиненным на посту главы региона за пределами федерального округа. Первый — врио главы Тамбовской области Максим Егоров, который работал советником у Якушева в бытность последнего и губернатором Тюменской области, и главой Минстроя РФ», — отметил он. С инсайдером отчасти согласен уральский политолог Анатолий Гагарин. «Такая точка зрения имеет право на существование, но не стал бы преувеличивать. Думаю, что после назначения Мазура речь может идти о хороших перспективах сотрудничества между УрФО и Томской областью, поскольку остались хорошие деловые связи [с Якушевым]», — считает он. Интересантом назначения Мазура может быть холдинг «Сибур» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По мнению коллеги Гагарина Александра Безделова, в губернаторстве Мазура были и другие интересанты. «В Томской области есть интересы холдинга „Сибур“, а у Мазура могли остаться связи с руководством компании („Сибур“ построил в Тобольске один из крупнейших в России комплексов „Запсибнефтехим“ — прим. ред.)», — заключил эксперт. Получить оперативный комментарий по телефону от Мазура не удалось. Политик в разговоре с корреспондентом сослался на занятость, и пообещал перезвонить позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Замначальника управления президента РФ по внутренней политике и экс-мэр Тобольска Владимир Мазур занял кресло врио губернатора Томской области, освободившееся 10 мая после отставки Сергея Жвачкина. Об этом сообщил официальный telegram-канал Кремля. Что известно о главном кандидате на пост главы региона? Почему его назначение трактуют как усиление позиций уральского полпреда Владимира Якушева? Читайте в материале агентства. Жвачкин объявил о своем уходе с поста главы Томской области 10 мая. В сообщении его пресс-службы говорилось, что «ему в январе исполнилось 65 лет, поэтому, нужно давать дорогу молодым». Источник URA.RU отмечает, что в пользу Мазура как преемника Жвачкина говорит несколько факторов. «Во-первых, Мазур — уроженец Томской области, с 2004 по 2007 годы работал вице-мэром Томска, региональная специфика ему знакома. Во-вторых он почти на 10 лет младше Жвачкина, что подтверждает тренд на омоложение губернаторского корпуса», — объясняет инсайдер логику назначения. Что известно о Мазуре? Помимо работы в администрации президента РФ (с июня 2020 года) и замгубернатора Калужской области (2019—2020 годы, Мазур долгое время работал в Тюменской области. Сначала замглавы региона (с 2011 года), а затем — мэром Тобольска (с 2012 по 2019 годы). Чиновник переехал в Тюмень в то время, когда область возглавлял нынешний полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По словам источника URA.RU в тобольской администрации, Мазур всегда был в хороших отношениях со всеми членами тюменского правительства. «Даже после ухода из области поддерживал теплые отношения с Якушевым. К нему он относился как к наставнику», — рассказал инсайдер. По информации другого инсайдера, экс-мэр Тобольска любил глобальные проекты, особенно федеральные и областные. «Мог уйти в них с головой. Особенно запомнился тем, что не мешал работать заместителям. Однако из-за этого в некоторых сферах складывалось чувство неразберихи», — добавил он. При этом источники агентства напоминают, что Мазур на посту мэра допустил глубокий конфликт между ним и Тобольской городской думой. На наличие неразрешенных вопросов к Мазуру уже после его отставки, в частности, пенял в интервью URA.RU спикер представительного органа Андрей Ходосевич. Что касается личных предпочтений экс-мэра, по оба собеседника URA.RU отмечают, что он в бытность мэром любил футбол и лыжи. «Мазура часто можно было встретить на лыжных трассах в Тобольске. Там его вылавливали местные жители со своими проблемами. Проблемы выслушивал, и если действительно были факты несправедливости, то вопросы решались», — рассказывают они. Что означает назначение Мазура губернатором? По мнению источника URA.RU в уральской политической элите, назначение Мазура серьезно усилило и без того сильные позиции полпреда Якушева. «Помимо всех губернаторов УрФО, которые так или иначе обязаны Якушеву карьерой, Мазур станет вторым его бывшим подчиненным на посту главы региона за пределами федерального округа. Первый — врио главы Тамбовской области Максим Егоров, который работал советником у Якушева в бытность последнего и губернатором Тюменской области, и главой Минстроя РФ», — отметил он. С инсайдером отчасти согласен уральский политолог Анатолий Гагарин. «Такая точка зрения имеет право на существование, но не стал бы преувеличивать. Думаю, что после назначения Мазура речь может идти о хороших перспективах сотрудничества между УрФО и Томской областью, поскольку остались хорошие деловые связи [с Якушевым]», — считает он. По мнению коллеги Гагарина Александра Безделова, в губернаторстве Мазура были и другие интересанты. «В Томской области есть интересы холдинга „Сибур“, а у Мазура могли остаться связи с руководством компании („Сибур“ построил в Тобольске один из крупнейших в России комплексов „Запсибнефтехим“ — прим. ред.)», — заключил эксперт. Получить оперативный комментарий по телефону от Мазура не удалось. Политик в разговоре с корреспондентом сослался на занятость, и пообещал перезвонить позже.