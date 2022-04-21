21 апреля 2022

Власти отследят, чтобы курганцы не съели бесплатную картошку

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Торговый центр. Курган, картофель, картошка
Курганцам будут выдавать картофель для выращивания Фото:

В Курганской области представители местных администраций и работники соцзащиты будут следить за землями жителей региона, которым выдадут семенной картофель, так как есть опасность, что его съедят до посадки. Об этом 22 апреля сообщила врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

«Есть опасность, что просто могут съесть эти семена. Социальные службы вместе с сельскими администрациями будут контролировать эту ситуацию. Когда человек подает заявление, он дает согласие на то, что будет приходить комиссия и до самой уборки урожая будет контролировать процесс. <…> Люди [предприниматели] такие затраты несут. Хотелось бы, чтобы это все пошло <…> в дело», — рассказала Ситникова во время пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях областного правительства.

На той же пресс-конференции директор областного департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев рассказал, что семенной картофель выдадут представители ЗАО «Картофель» и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Грехов. Овощи начнут отгружать в муниципалитеты с 24 апреля. Картофель могут получить люди, имеющие земельный участок, который не обрабатывался не менее пяти лет. Также жители региона могут получить скидку на покупку скота. По словам Кощеева, проверенных животных будут завозить из других регионов.

Желающие смогут получить до 100 кг картофеля. Ранее представители администрации Лебяжьевского муниципального округа попросили местных жителей поделиться излишками семенного картофеля с нуждающимися.

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В Курганской области представители местных администраций и работники соцзащиты будут следить за землями жителей региона, которым выдадут семенной картофель, так как есть опасность, что его съедят до посадки. Об этом 22 апреля сообщила врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова. «Есть опасность, что просто могут съесть эти семена. Социальные службы вместе с сельскими администрациями будут контролировать эту ситуацию. Когда человек подает заявление, он дает согласие на то, что будет приходить комиссия и до самой уборки урожая будет контролировать процесс. <…> Люди [предприниматели] такие затраты несут. Хотелось бы, чтобы это все пошло <…> в дело», — рассказала Ситникова во время пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях областного правительства. На той же пресс-конференции директор областного департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев рассказал, что семенной картофель выдадут представители ЗАО «Картофель» и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Грехов. Овощи начнут отгружать в муниципалитеты с 24 апреля. Картофель могут получить люди, имеющие земельный участок, который не обрабатывался не менее пяти лет. Также жители региона могут получить скидку на покупку скота. По словам Кощеева, проверенных животных будут завозить из других регионов. Желающие смогут получить до 100 кг картофеля. Ранее представители администрации Лебяжьевского муниципального округа попросили местных жителей поделиться излишками семенного картофеля с нуждающимися.
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