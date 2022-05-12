Президент Молдавии резко изменила отношение к России

12 мая 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Глава Молдавии резко высказалась по теме российской спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Молдавии Майя Санду внезапно изменила риторику в отношении России. Агрессивные высказывания она позволила себе в интервью телеканалу Moldova Direkt. «Мне жаль, что многие люди позволяют себя дезинформировать по поводу ситуации на Украине и не понимают, что Россия — страна-агрессор», — сказала она в разговоре с журналистом телеканала. По ее мнению, общество Молдавии не должно делать вид, будто происходящее на Украине не касается его. Стоит отметить, что ранее высказывания Санду носили более мягкий характер. Мало того, во время недавнего обострения ситуации в Приднестровье, когда в республике произошло несколько небольших терактов, Санду говорила о недопустимости применения силы в регионе. Между тем, на Украине продолжается начатая 24 февраля Россией спецоперация, направленная, согласно официальным заявлениям Москвы, на денацификацию и демилитаризацию страны. В данный момент российские войска продвинулись на юге, заняв Мариуполь, — где остаются блокированными завод «Азовсталь» и засевшие там бойцы нацбатов и ВСУ, — Бердянск, Мелитополь и Херсон. Таким образом, фактически, обеспечен сухопутный коридор в Крым. Кроме того, продолжаются бои в Донбассе, где под угрозой окружения оказалась украинская группировка, находящаяся в Северодонецке и Лисичанске. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Молдавии Майя Санду внезапно изменила риторику в отношении России. Агрессивные высказывания она позволила себе в интервью телеканалу Moldova Direkt. «Мне жаль, что многие люди позволяют себя дезинформировать по поводу ситуации на Украине и не понимают, что Россия — страна-агрессор», — сказала она в разговоре с журналистом телеканала. По ее мнению, общество Молдавии не должно делать вид, будто происходящее на Украине не касается его. Стоит отметить, что ранее высказывания Санду носили более мягкий характер. Мало того, во время недавнего обострения ситуации в Приднестровье, когда в республике произошло несколько небольших терактов, Санду говорила о недопустимости применения силы в регионе. Между тем, на Украине продолжается начатая 24 февраля Россией спецоперация, направленная, согласно официальным заявлениям Москвы, на денацификацию и демилитаризацию страны. В данный момент российские войска продвинулись на юге, заняв Мариуполь, — где остаются блокированными завод «Азовсталь» и засевшие там бойцы нацбатов и ВСУ, — Бердянск, Мелитополь и Херсон. Таким образом, фактически, обеспечен сухопутный коридор в Крым. Кроме того, продолжаются бои в Донбассе, где под угрозой окружения оказалась украинская группировка, находящаяся в Северодонецке и Лисичанске.