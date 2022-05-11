В Курган приехал застройщик проблемного бассейна

В Кургане застройщик и представители КГУ обсуждают строительство бассейна (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курган прибыл застройщик, который займется строительством бассейна в микрорайоне Заозерном. Об этом сообщил начальник областного управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин. Ранее URA.RU писало, что с возведением крупного спортобъекта Курганского государственного университета возникли проблемы.

«Сегодня в Курган приехал застройщик, который планирует взяться за этот проект. Решают, как будут двигаться вперед. Были определенные моменты рабочего характера. Тем не менее понимание есть. Бассейн в стадии проработки. Очень надеюсь, что он у нас появится», — заявил чиновник во время онлайн-брифинга, трансляция которого велась в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте». Моторин подчеркнул, что спортуправление заинтересовано в строительстве объекта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут начать строительство бассейна. Подрядчик вносит изменения характеристик системы водоподготовки и водоочистки в рамках импортозамещения. Контракт на строительство бассейна в микрорайоне Заозерном Кургана был заключен в конце декабря 2021 года. Заказчиком является КГУ. По плану, длина чаши бассейна составит 25 метров, состоять он будет из шести дорожек. Максимальная глубина — 1,8 метра. URA.RU писало, что найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном удалось только с третьей попытки, когда начальную цену контракта увеличили с 237 млн до 242 млн рублей. Контракт сроком до 29 октября 2022 года заключили с единственным участником торгов — ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга. В феврале губернатор Вадим Шумков пояснил, что строительство бассейна не началось, так как подрядчик запросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы.

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